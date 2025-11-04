Ричмонд
СВО
20-летний парень из хутора ушел из дома и бесследно пропал: 38 дней спустя волонтеры свернули поиски

В Башкирии завершились поиски 20-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии спустя 38 дней завершились поиски пропавшего 20-летнего парня. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

25 сентября молодой человек ушел из дома в хуторе Надеждинский (Зилаирский район) и долго не возвращался обратно. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден, жив! — заявили добровольцы.

Где все это время был парень — не уточняется.

