Бастрыкин лично контролирует дело о жестоком учителе в Казани

Педагог систематически избивала ученика и унижала его.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Татарстана начал расследование после обращения матери, которая сообщила, что учительница систематически избивала ее сына и унижала его. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам женщины, это продолжалось на протяжении долгого времени. Мать потерпевшего неоднократно обращалась в правоохранительные органы, но каждый раз ее жалобы оставались без ответа. Никто из виновных не был привлечен к ответственности.

Ситуация изменилась, когда дело взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому провести тщательную проверку и доложить о всех обстоятельствах произошедшего. Центральный аппарат СК России будет следить за ходом расследования и исполнением поручения.

Напомним, футбольный арбитр избил пешехода на переходе в Казани. Инцидент произошел на перекрестке улиц Столбова и Парижской Коммуны.