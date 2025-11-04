Бастрыкин лично контролирует дело о жестоком учителе в Казани

Следственный комитет Татарстана начал расследование после обращения матери, которая сообщила, что учительница систематически избивала ее сына и унижала его. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам женщины, это продолжалось на протяжении долгого времени. Мать потерпевшего неоднократно обращалась в правоохранительные органы, но каждый раз ее жалобы оставались без ответа. Никто из виновных не был привлечен к ответственности.
Ситуация изменилась, когда дело взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому провести тщательную проверку и доложить о всех обстоятельствах произошедшего. Центральный аппарат СК России будет следить за ходом расследования и исполнением поручения.
