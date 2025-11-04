В Омской области за сутки из-за гололеда случилось 104 ДТП

3 ноября в Омской области зафиксировано 104 дорожно-транспортных происшествия — почти вдвое больше обычного. В условиях резкого похолодания, мокрого снега и образовавшейся гололедицы не все водители смогли адекватно оценить обстановку на дорогах.
В результате аварий четыре человека получили травмы различной степени тяжести. К счастью, обошлось без погибших.
Помимо этого, за сутки автоинспекторы составили 530 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 18 — за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция напоминает водителям: в сложных погодных условиях необходимо соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию до других автомобилей и избегать резких маневров. Уважение к ПДД — лучшая профилактика «жестянки» на дороге.
