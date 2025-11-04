В Вологодской области в Онежское озеро выпустили более 80 тысяч мальков

Свыше 80 тыс. мальков сига выпустили в Онежское озеро в Вологодской области. Восстановление водных биоресурсов отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Череповецкой межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.
В Министерстве сельского хозяйства Вологодской области отметили, что воспроизводство водных биоресурсов — одна из приоритетных задач. Всего в этом году в акватории Вологодчины будет выпущено более 300 тыс. молодых особей различных видов рыб. Эта работа помогает сохранять экологический баланс и богатство ихтиофауны региона.
Мальки сига выращены в рыбоводном хозяйстве «Форват» Приозерского района Ленинградской области. Молодь к месту выпуска была доставлена в специальных живорыбных контейнерах. Мальки благополучно перенесли переезд и переселение в Онегу.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.