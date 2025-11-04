В Иркутске в детсаду № 176 торжественно подняли российский триколор

В детском саду № 176 Иркутска состоялась церемония поднятия государственного флага России на семиметровый флагшток. Как сообщил в своем тг-канале мэр Иркутска Руслан Болотов, мероприятие было приурочено к Дню народного единства и 12-й годовщине со дня открытия дошкольного учреждения.
— Убеждён: церемония поднятия флага будет прививать ребятишкам любовь к Родине, воспитывать у них чувство ответственности за будущее родного Иркутска, уважение к государственной символике нашей страны, — поделился градоначальник.
Инициатива установки флагов на территории образовательных организаций принадлежит депутату Думы Иркутска Ивану Брилке. Ранее аналогичные церемонии прошли в школе № 4 и около дома детского творчества № 3. Также глава города отметил, что российский триколор — это важный символ объединения и преемственности, как поколений, так и традиций народа.