В Иркутске в детсаду № 176 торжественно подняли российский триколор

Инициатива установки флагов на территории образовательных организаций принадлежит депутату Думы Иркутска Ивану Брилке. Ранее аналогичные церемонии прошли в школе № 4 и около дома детского творчества № 3. Также глава города отметил, что российский триколор — это важный символ объединения и преемственности, как поколений, так и традиций народа.