Новые калининградские троллейбусы начали путь с челябинского завода

Первые три машины уже отправились в путь с завода-изготовителя, расположенного в Челябинске, и в ближайшее время преодолеют многокилометровое расстояние, чтобы прибыть в Калининград. Эта поставка — лишь первая часть партии, запланированной к передаче городу. Согласно заключенному контракту, до окончания текущего года калининградская транспортная система пополнится двадцатью единицами современного электротранспорта.