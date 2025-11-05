Ричмонд
Новые калининградские троллейбусы начали путь с челябинского завода

В рамках обновления городского парка общественного транспорта началась поставка новых троллейбусов марки «Синара».

7

Об этом сообщила пресс-служба губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

Первые три машины уже отправились в путь с завода-изготовителя, расположенного в Челябинске, и в ближайшее время преодолеют многокилометровое расстояние, чтобы прибыть в Калининград. Эта поставка — лишь первая часть партии, запланированной к передаче городу. Согласно заключенному контракту, до окончания текущего года калининградская транспортная система пополнится двадцатью единицами современного электротранспорта.

Поэтапное поступление новой техники позволит не только обновить существующие маршруты, но и повысить общую надежность и эффективность работы троллейбусной сети.