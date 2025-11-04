В Калининградскую область поступили шесть дронов для мониторинга лесов

Шесть дронов для противопожарного мониторинга лесов поступили в Калининградскую область по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Применение беспилотников обеспечит оперативный контроль за состоянием лесов, раннее обнаружение очагов возгораний и иных угроз. Это существенно улучшит работу по предотвращению экологических рисков. Это инструмент для повышения уровня охраны и защиты лесных ресурсов Калининградской области», — подчеркнул начальник департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира регионального минприроды Юрий Салюк.
Специалисты министерства уже прошли обучение управлению беспилотниками и освоили необходимые навыки. Часть техники передана отряду государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.