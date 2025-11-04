Ушел из жизни легендарный журналист из Омской области

4 ноября 2025 года на 92-м году жизни скончался Иван Лаптев — один из самых влиятельных журналистов советской и российской эпохи, уроженец Омской области и бывший главный редактор газеты «Известия». Об этом сообщила его супруга, известная журналистка Татьяна Карева.
Иван Лаптев родился в 1934 году в деревне Сладкое Омской области. Отец погиб на фронте, и мальчик вырос в многодетной семье. После окончания вуза начал карьеру преподавателя в Сибирском автомобильно-дорожном институте (СибАДИ), но вскоре ушел в журналистику.
С 1964 года Лаптев сотрудничал с ведущими центральными изданиями — «Советская Россия» и «Правда», где занимал должность заместителя главного редактора. С 1984 по 1990 год он возглавлял газету «Известия». В 1990—1991 годах Лаптев также исполнял обязанности председателя совета Союза Верховного Совета СССР.
Он был доктором философских наук и обладателем высоких государственных наград — ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени.
Скончался Иван Михайлович в одной из московских больниц.