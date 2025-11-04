Ушел из жизни легендарный журналист из Омской области

С 1964 года Лаптев сотрудничал с ведущими центральными изданиями — «Советская Россия» и «Правда», где занимал должность заместителя главного редактора. С 1984 по 1990 год он возглавлял газету «Известия». В 1990—1991 годах Лаптев также исполнял обязанности председателя совета Союза Верховного Совета СССР.