Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве школьники написали более 15 тысяч писем бойцам к 4 ноября

Более 15 тыс писем бойцам столичные школьники написали ко Дню народного единства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Более 15 тысяч писем военным РФ столичные школьники написали ко Дню народного единства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Школьники приняли участие в акции “Пишу тебе, герой”. Ребята отправили бойцам СВО простые, но очень важные слова благодарности и поддержки», — написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Как отметил мэр, ученики 5−11-х классов школы № 37 писали свои добрые пожелания на переменах между уроками, а ребята из начальных классов школы № 201 подготовили открытки и письма не только для военнослужащих, но и для детей из новых регионов.

Кроме того, по словам Собянина, помимо писем солдатам, учащиеся школы № 656 имени А. С. Макаренко с родителями и педагогами собрали свыше 200 килограммов гуманитарной помощи. При этом ребята из школы № 1474 также отправили на фронт предметы гигиены, термобельё, медикаменты, стройматериалы и многое другое.

«Волонтёрский отряд “Прометей” школы № 504 собрал для бойцов СВО тёплые вещи, средства личной гигиены и угощения. А ученики, педагоги и родители школы в Капотне вместе сплели свыше 100 маскировочных сетей», — заключил мэр.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше