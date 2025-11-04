В Таганроге горожан поздравили с Днем народного единства

Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова поздравила жителей города с Днем народного единства. Свое обращение она опубликовала в телеграм-канале.
— Таганрог — это город, где в мире и согласии живут более ста национальностей и народностей. Это удивительное разнообразие делает его уникальным и прекрасным местом для жизни, — говорится в обращении.
Глава Таганрога напомнила, что сегодня Россия проходит через испытания, которые лишний раз доказывают, как важны историческая память и единство. Государство делают сильным граждане-патриоты. Во все времена они отважно защищали Отечество и продолжают делать это сейчас.
— Мы благодарны бойцам, участвующим в специальной военной операции и приближающим нас к Победе!
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Чемпион мира по аккордеону, фотовыставка и фестиваль кукол: Куда сходить в Ростове в День народного единства и на праздничных выходных.