Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге горожан поздравили с Днем народного единства

В День народного единства глава администрации Таганрога поблагодарила бойцов СВО.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова поздравила жителей города с Днем народного единства. Свое обращение она опубликовала в телеграм-канале.

— Таганрог — это город, где в мире и согласии живут более ста национальностей и народностей. Это удивительное разнообразие делает его уникальным и прекрасным местом для жизни, — говорится в обращении.

Глава Таганрога напомнила, что сегодня Россия проходит через испытания, которые лишний раз доказывают, как важны историческая память и единство. Государство делают сильным граждане-патриоты. Во все времена они отважно защищали Отечество и продолжают делать это сейчас.

— Мы благодарны бойцам, участвующим в специальной военной операции и приближающим нас к Победе!

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Чемпион мира по аккордеону, фотовыставка и фестиваль кукол: Куда сходить в Ростове в День народного единства и на праздничных выходных.