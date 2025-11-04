В кадровом центре Владимирской области прошел единый день самозанятости

Единый день самозанятости состоялся 30 октября в кадровом центре «Работа России» Владимирской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
В филиалах кадрового центра развернулись выставки о предпринимателях, получивших помощь службы занятости на старте собственного дела. Гости узнали о государственной поддержке предпринимательства, включающей оценку деловых качеств, анализ необходимых компетенций и определение потребности в дополнительном обучении или финансовой помощи. Эксперты бизнес-инкубатора объяснили желающим открыть бизнес нюансы самозанятости, налогообложения и другие важные аспекты. Для школьников и студентов прошли деловые игры «Я предприниматель».
«Для создания собственного дела мы предлагаем безработным комплекс сервисов: от предварительного тестирования до консультаций по подготовке бизнес-плана. В 2025 году этой возможностью воспользовались около 600 жителей области. Кроме того, кандидаты могут получить единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей, а многодетные родители — 150 тысяч рублей. В текущем году субсидию уже получили 60 человек, в том числе трое многодетных родителей», — подчеркнул заместитель министра труда и занятости населения Владимирской области Кирилл Лапшин.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.