В кадровом центре Владимирской области прошел единый день самозанятости

«Для создания собственного дела мы предлагаем безработным комплекс сервисов: от предварительного тестирования до консультаций по подготовке бизнес-плана. В 2025 году этой возможностью воспользовались около 600 жителей области. Кроме того, кандидаты могут получить единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей, а многодетные родители — 150 тысяч рублей. В текущем году субсидию уже получили 60 человек, в том числе трое многодетных родителей», — подчеркнул заместитель министра труда и занятости населения Владимирской области Кирилл Лапшин.