Минчанин договорился об интимных услугах с девушкой в сети и пошел в милицию

Минчанин познакомился с девушкой в интернете, но пошел в милицию.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин договорился об интимных услугах с девушкой в сети и пошел в милицию. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В Ленинское РУВД обратился 27-летний мужчина, ставший жертвой вымогательства. Он познакомился на тематическом сайте с девушкой, договорившись об интимных услугах за деньги. Но позднее минчанин отказался от предложения, так как сумма ему показалась завышенной.

«После этого ему позвонил неизвестный, угрожая физической расправой и требуя заплатить “неустойку” за отказ от встречи — 6000 рублей», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что мужчина, опасаясь за себя и своих близких, деньги перевел, однако угрозы продолжились и далее. Он принял решение обратиться в милицию. По указанному факту было заведено уголовное дело.

Ранее СК показал фото лжеинвестора, обманувшего десять минчан на один миллион рублей.

Тем временем МВД предупредило о новой схеме мошенников в Беларуси: «Угрожают арестом родителей и просят собрать все сбережения».

