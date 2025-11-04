Минчанин договорился об интимных услугах с девушкой в сети и пошел в милицию. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В Ленинское РУВД обратился 27-летний мужчина, ставший жертвой вымогательства. Он познакомился на тематическом сайте с девушкой, договорившись об интимных услугах за деньги. Но позднее минчанин отказался от предложения, так как сумма ему показалась завышенной.
«После этого ему позвонил неизвестный, угрожая физической расправой и требуя заплатить “неустойку” за отказ от встречи — 6000 рублей», — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что мужчина, опасаясь за себя и своих близких, деньги перевел, однако угрозы продолжились и далее. Он принял решение обратиться в милицию. По указанному факту было заведено уголовное дело.
