Захоронение эпохи бронзы нашли во время раскопок в Воронежской области

В управлении ОКН Воронежской области рассказали, что площадь раскопок составила 3,6 тысяч квадратных метров. Археологи обнаружили целое погребение срубной культуры эпохи бронзы. Останки похороненного человека, к сожалению, оказались повреждены животными, некоторые кости отсутствовали. Однако удалось распознать позу жителя эпохи бронзы — он лежал на левом боку в скорченном виде с подтянутыми к лицу руками.