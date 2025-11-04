Ричмонд
Захоронение эпохи бронзы нашли во время раскопок в Воронежской области

В кургане обнаружили останки человека, погребенного в период с XVIII—XIII вв.ека до н.э. Раскопки велись в Новохоперском районе на территории ОКН «Одиночный курган 2 у села Русаново».

Источник: ООО «ЦОАИ»

В управлении ОКН Воронежской области рассказали, что площадь раскопок составила 3,6 тысяч квадратных метров. Археологи обнаружили целое погребение срубной культуры эпохи бронзы. Останки похороненного человека, к сожалению, оказались повреждены животными, некоторые кости отсутствовали. Однако удалось распознать позу жителя эпохи бронзы — он лежал на левом боку в скорченном виде с подтянутыми к лицу руками.

Помимо человеческих останков в кургане обнаружили горшок из керамики, который использовался в качестве погребального инвентаря. Все находки должны передать в районный краеведческий музей.