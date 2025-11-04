Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем народного единства

«Поздравляю Вас с Днем народного единства. Россия всегда была сильна традициями гражданской солидарности и сплоченности вокруг больших, созидательных целей, во имя свободы и независимости родины. И сегодня сбережение народного укрепления — наш незыблемый ориентир, надежный залог уверенного развития страны, укрепления ее безопасности, успешного решения масштабных общенациональных задач. Желаю Вам доброго здоровья, реализации намеченных планов и всего наилучшего», — говорится в поздравлении Путина патриарху с Днем народного единства, опубликованном сайтом Русской православной церкви.