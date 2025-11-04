Реанимацию для новорожденных отремонтировали в Самарской больнице Середавина

В Самарской областной больнице имени Середавина за счет регионального бюджета отремонтировали реанимацию новорожденных в педиатрическом отделении. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения региона.
«Здесь ежегодно получают помощь около 200 малышей, доставленных из родильных отделений области и Перинатального центра», — прокомментировала пресс-служба минздрава.
В реанимации сделали собственный операционный блок, который интегрирован с палатами и оснащен современным оборудованием. В отделении после ремонта появились три палаты интенсивной терапии, в которых матери могут находиться рядом с новорожденными.
Ранее капремонт стартовал в горбольнице № 10.