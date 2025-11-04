Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реанимацию для новорожденных отремонтировали в Самарской больнице Середавина

В Самарской области новорожденных спасают в отремонтированной реанимации.

Источник: Минздрав Самарской области

В Самарской областной больнице имени Середавина за счет регионального бюджета отремонтировали реанимацию новорожденных в педиатрическом отделении. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения региона.

«Здесь ежегодно получают помощь около 200 малышей, доставленных из родильных отделений области и Перинатального центра», — прокомментировала пресс-служба минздрава.

В реанимации сделали собственный операционный блок, который интегрирован с палатами и оснащен современным оборудованием. В отделении после ремонта появились три палаты интенсивной терапии, в которых матери могут находиться рядом с новорожденными.

Ранее капремонт стартовал в горбольнице № 10.