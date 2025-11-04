В Ленобласти школьники посетили одну из крупнейших транспортных компаний РФ

Во время экскурсии ребята увидели, как организована работа в сфере автомобильных грузоперевозок, логистики и производства полуприцепной техники. Они узнали о современном оборудовании и технологиях, используемых компанией, а также познакомились с процессами обслуживания коммерческого транспорта и поставкой запчастей.