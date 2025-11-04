В Ленобласти школьники посетили одну из крупнейших транспортных компаний РФ

Ученики инженерной школы в Ленинградской области побывали в одной из крупнейших транспортных компаний России — «СОТРАНС». Популяризация этой отрасли отвечает задачам национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Во время экскурсии ребята увидели, как организована работа в сфере автомобильных грузоперевозок, логистики и производства полуприцепной техники. Они узнали о современном оборудовании и технологиях, используемых компанией, а также познакомились с процессами обслуживания коммерческого транспорта и поставкой запчастей.
Ученики могли задать интересующие их вопросы специалистам компании и изучить перспективы карьерного роста в транспортной индустрии. Такой опыт позволит школьникам лучше ориентироваться в выборе будущей профессии и сделать первые шаги к успешному профессиональному будущему.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.