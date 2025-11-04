В Москве представили кибер-учебники для коренных народов России

«Мы предложили всю литературу, которая может быть полезна для сохранения и преподавания языка, сначала издавать в цифровом формате с пояснениями ученых, как безусловный объект культурного наследия народа, чтобы он был доступен всем исследователям и педагогам, и они могли обсудить превращение такого кибер-издания в учебник или книгу для чтения. Эта серия цифровых изданий, которые мы называем “Кибер-учебники”, сможет попасть на рецензию в академические институты и представителям национальной педагогической и культурной общественности, что позволит в дальнейшем выпустить доработанные книги в типографии издательства “Наука” нужными тиражами», — заявил руководитель общественного движения «Киберволонтеры. Действие» Олег Кумаритов, чьи слова приводятся в сообщении.