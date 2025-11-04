В Москве представили кибер-учебники для коренных народов России

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. «Кибер-учебники» для тех коренных народов, которые пока не имеют достаточное количество учебников родного языка и литературного чтения, представили в День народного единства на международном фестивале «Народы России и СНГ» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе издательства «Наука».
«Мы предложили всю литературу, которая может быть полезна для сохранения и преподавания языка, сначала издавать в цифровом формате с пояснениями ученых, как безусловный объект культурного наследия народа, чтобы он был доступен всем исследователям и педагогам, и они могли обсудить превращение такого кибер-издания в учебник или книгу для чтения. Эта серия цифровых изданий, которые мы называем “Кибер-учебники”, сможет попасть на рецензию в академические институты и представителям национальной педагогической и культурной общественности, что позволит в дальнейшем выпустить доработанные книги в типографии издательства “Наука” нужными тиражами», — заявил руководитель общественного движения «Киберволонтеры. Действие» Олег Кумаритов, чьи слова приводятся в сообщении.
Активисты-киберволонтеры собирают данные об учебных пособиях, созданных носителями языка и учеными, для того, чтобы совместно с издательством «Наука» и институтами Российской академии наук выпустить учебники в электронном виде. Выпущенные «Кибер-учебники» будут доступны для обсуждения и доработки. В 2026 году на созданной платформе «Кибер-учебник» все желающие смогут внести предложения по доработке учебников и учебных программ, что позволит выпустить учебники необходимыми тиражами и передать их в школы, вузы и общества по изучению родных языков.
«Академическое издательство “Наука” уже более двух веков занимается изданием литературы на языках народов нашей страны. И современная ситуация с научной и учебной литературой на языках потребовала совсем другого технологического уровня подготовки текстов и иллюстраций. Большой проблемой при создании учебной литературы на языках народов Севера и Сибири стала организация процесса взаимодействия ученых, языковых активистов, издателей и преподавателей родных языков», — считает руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин.