В Белоярское водохранилище на Урале выпустили почти 390 тысяч мальков

Белоярская АЭС в этом году выпустила в Белоярское водохранилище Свердловской области около 390 тыс. мальков амура и толстолобика по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации городского округа Заречный.
Зарыбление проходит осенью, когда температура воды обеспечивает малькам наиболее благоприятные условия для хорошей адаптации к новому месту жительства. Главная задача зарыбления — охрана окружающей среды и улучшение экологического состояния водоема. Например, черный амур питается моллюсками дрейссены, что служит дополнительной защитой для систем технического водоснабжения атомной станции. Пестрый толстолобик и белый амур помогают предотвратить зарастание водохранилища водорослями, улучшая тем самым качество воды.
«Им (трехмиллионным. — Прим. ред.) стал полугодовалый белый амур, которого привезли в Белоярское водохранилище из рыбопитомника в Саратовской области. Когда особь вырастет, за день он сможет съесть до трех килограмм избыточной растительности, а благоприятные условия помогут ему вырасти до 150 сантиметров и набрать вес в 50 килограммов», — отметила руководитель отдела охраны окружающей среды Белоярской АЭС Нина Усатенко.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.