В Белоярское водохранилище на Урале выпустили почти 390 тысяч мальков

«Им (трехмиллионным. — Прим. ред.) стал полугодовалый белый амур, которого привезли в Белоярское водохранилище из рыбопитомника в Саратовской области. Когда особь вырастет, за день он сможет съесть до трех килограмм избыточной растительности, а благоприятные условия помогут ему вырасти до 150 сантиметров и набрать вес в 50 килограммов», — отметила руководитель отдела охраны окружающей среды Белоярской АЭС Нина Усатенко.