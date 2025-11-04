Недели без сети: волгоградцы жалуются на отсутствие интернета

Жители Волгограда уже почти 14 дней сталкиваются с серьезными перебоями в работе мобильного интернета.
По сообщениям горожан в социальных сетях, лишь незначительная часть пользователей может подключаться к сети с телефона без использования Wi-Fi. Большинство волгоградцев указывают на полное отсутствие мобильного интернета по всему городу.
Актуальные жалобы поступают и сегодня, 4 ноября 2025 года, из Дзержинского, Красноармейского и Центрального районов. Ни сотовые операторы, ни Роскомнадзор пока не прокомментировали причины масштабного и столь долгого сбоя.