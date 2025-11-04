Белорусский астроном показал фото кометы, которая приблизилась к Земле

Белорусскому астроному удалось заснять комету Lemmon, которая пронеслась близко от Земли, пишет «Мiнская праўда».
Заснять уникальное космическое явление удалось белорусскому астроному-любителю Андрею Лейчику. Наблюдения были зафиксированы в первый ясный ноябрьский вечер. В объектив камеры белоруса попала яркая комета нынешней осени — C/2025 A6, получившая название «Lemmon».
Ближайшую точку от Земли комета прошла немногим более двух недель назад — 21 октября. Сейчас она особенно хорошо видна на вечернем небе. Ее следующее сближение с Землей ожидается не ранее чем через 1150 лет.
