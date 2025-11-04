Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский астроном показал фото кометы, которая приблизилась к Земле

Белорусский астроном заснял пролетавшую близко от Земли комету Lemmon.

Белорусскому астроному удалось заснять комету Lemmon, которая пронеслась близко от Земли, пишет «Мiнская праўда».

Заснять уникальное космическое явление удалось белорусскому астроному-любителю Андрею Лейчику. Наблюдения были зафиксированы в первый ясный ноябрьский вечер. В объектив камеры белоруса попала яркая комета нынешней осени — C/2025 A6, получившая название «Lemmon».

Ближайшую точку от Земли комета прошла немногим более двух недель назад — 21 октября. Сейчас она особенно хорошо видна на вечернем небе. Ее следующее сближение с Землей ожидается не ранее чем через 1150 лет.

Еще ученые сообщили о мощнейшей вспышке на Солнце: «Максимум излучения».

Ранее яркий метеороид был замечен в небе над Беларусью: «Пролетел практически над Солигорском».