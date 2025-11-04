«Мира и процветания!»: глава Башкирии поздравил жителей республики с Днем народного единства

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем народного единства. В своем обращении он подчеркнул, что дружба народов, проживающих в регионе, является главным богатством республики.
По словам руководителя региона, несмотря на разные языки и религии, народы республики остаются едиными, вместе работая на благо Отечества и добиваясь успехов.
Хабиров напомнил, что на протяжении веков народы России всегда сплачивались перед лицом врага, как это происходило в 1812 году, в период мировых войн и как это происходит сейчас, когда российские военные участвуют в специальной военной операции. Он заявил, что всех объединяет вера в общую победу.
Глава республики пожелал всем здоровья и благополучия, а также мира и процветания Башкирии и России.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.