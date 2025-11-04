Ричмонд
«Мира и процветания!»: глава Башкирии поздравил жителей республики с Днем народного единства

Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем народного единства.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем народного единства. В своем обращении он подчеркнул, что дружба народов, проживающих в регионе, является главным богатством республики.

По словам руководителя региона, несмотря на разные языки и религии, народы республики остаются едиными, вместе работая на благо Отечества и добиваясь успехов.

Хабиров напомнил, что на протяжении веков народы России всегда сплачивались перед лицом врага, как это происходило в 1812 году, в период мировых войн и как это происходит сейчас, когда российские военные участвуют в специальной военной операции. Он заявил, что всех объединяет вера в общую победу.

Глава республики пожелал всем здоровья и благополучия, а также мира и процветания Башкирии и России.

