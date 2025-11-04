Боец из Тулуна Игорь Шабанов погиб в зоне СВО

Сборные вести пришли в Тулунский район. Как сообщили в администрации города, выполняя поставленные боевые задачи, героически погиб защитник Отечества Игорь Шабанов.
— Администрация города Тулуна выражает свои искренние соболезнования родным и близким Игоря Шабанова в связи с его гибелью. Его имя навсегда останется в истории нашей страны как пример мужества и отваги, — поделились в администрации.
Церемония прощания с Игорем Шабановым состоится 5 ноября 2025 года. Мероприятие пройдет в храме Святителя Луки Крымского с 13:00 до 14:00. Гражданская панихида предоставит возможность семье и друзьям отдать последние почести герою, проявившему самоотверженность и верность воинскому долгу.