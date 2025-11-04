Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец из Тулуна Игорь Шабанов погиб в зоне СВО

Церемония прощания с Игорем Шабановым состоится 5 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сборные вести пришли в Тулунский район. Как сообщили в администрации города, выполняя поставленные боевые задачи, героически погиб защитник Отечества Игорь Шабанов.

— Администрация города Тулуна выражает свои искренние соболезнования родным и близким Игоря Шабанова в связи с его гибелью. Его имя навсегда останется в истории нашей страны как пример мужества и отваги, — поделились в администрации.

Церемония прощания с Игорем Шабановым состоится 5 ноября 2025 года. Мероприятие пройдет в храме Святителя Луки Крымского с 13:00 до 14:00. Гражданская панихида предоставит возможность семье и друзьям отдать последние почести герою, проявившему самоотверженность и верность воинскому долгу.