Путин поручил утвердить дорожную карту по производству редких металлов

Путин поручил утвердить дорожную карту развития производства редких металлов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации:… с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий (дорожную карту) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов», — говорится в перечне.

Срок — 1 декабря 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

