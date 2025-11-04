Путин поручил утвердить дорожную карту по производству редких металлов

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации:… с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий (дорожную карту) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов», — говорится в перечне.
Срок — 1 декабря 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
