Беларусь открыла на границе с Литвой погранзаставу

На границе с Литвой открылась белорусская погранзастава «Крейванцы».

Источник: телеграм-канал «Пул 4 Регион»

Белорусские власти открыли обновленную пограничную заставу на границе с Литвой. Подробнее рассказал телеграм-канал «Пул 4 Регион».

Погранзастава «Крейванцы» открылась в Ошмянском районе. Она будет обеспечивать охрану свыше 20 километров государственной границы Беларуси с Литвой.

Как подчеркнул на церемонии открытия глава Гродненской области Юрий Караев, белорусскими пограничниками обеспечивается безопасность на рубежах страны. Кроме того, председатель облисполкома сказал о боеготовности всех структур.

— Мы — люди мирные, но всегда помним, что цена этому миру — боеготовность всех структур национальной безопасности государства и пограничников, в первую очередь, как самого боеготовного и всегда стоящего начеку элемента этой самой национальной безопасности, — заявил Караев.