Путин поручил установить единый подход к определению понятия «агломерация»

Путин поручил установить единый подход к определению понятия «агломерация» в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил установить единый подход к определению понятия «агломерация» в РФ.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ по итогам реализации пилотного проекта, предусмотренного пунктом 7 настоящего перечня поручений, обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, в том числе касающихся установления единого подхода к определению понятия “агломерация” и определению механизмов взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований, территории которых полностью или частично входят в состав агломераций», — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения — 15 декабря 2029 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

