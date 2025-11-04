Обвинения Freedom Holding оказались несостоятельными

Проект был тесно связан с практикой, известной на Уолл-стрит как «игра на понижение» или короткие продажи. Суть этой стратегии заключается в том, что инвестор берет взаймы у брокера акции и продает их на бирже, рассчитывая впоследствии выкупить по более низкой цене. Полученная разница становится его прибылью. Однако если стоимость акций, вопреки ожиданиям, растет, инвестор несет убытки.