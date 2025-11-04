«Очень круто вернуться!»: вернувшийся в «Салават Юлаев» Шелдон Ремпал прибыл в Уфу

Ремпал поделился первыми впечатлениями от возвращения в клуб, отметив теплую встречу в аэропорту. Он сообщил, что был впечатлен количеством болельщиков, пришедших встретить его ночью. Особенным сюрпризом для него стало присутствие в аэропорту его близкого друга Девина Броссо, с которым они вместе начинали карьеру в молодежной лиге.