«Очень круто вернуться!»: вернувшийся в «Салават Юлаев» Шелдон Ремпал прибыл в Уфу

Сегодня, 4 ноября, канадский нападающий Шелдон Ремпал прибыл в Уфу после подписания контракта с хоккейным клубом «Салават Юлаев». Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона 2025/2026.
Ремпал поделился первыми впечатлениями от возвращения в клуб, отметив теплую встречу в аэропорту. Он сообщил, что был впечатлен количеством болельщиков, пришедших встретить его ночью. Особенным сюрпризом для него стало присутствие в аэропорту его близкого друга Девина Броссо, с которым они вместе начинали карьеру в молодежной лиге.
Хоккеист признался, что ключевую роль в его возвращении сыграл телефонный разговор с Виктором Козловым. Ремпал напомнил, что прошлый сезон был успешным для команды, и выразил уверенность, что вместе с командой смогут улучшить результаты и выйти в плей-офф.
Напомним, Ремпал уже выступал за уфимский клуб в прошлом сезоне, где показал выдающиеся результаты: 61 (31+30) очко в регулярном чемпионате и рекордные 21 (8+13) очко в 19 матчах плей-офф Кубка Гагарина-2025. За свою карьеру канадец играл за клубы НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», «Каролина Харрикейнз», «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс», а среди его достижений — бронзовая медаль КХЛ в сезоне 2024/25.
