Путину представят идеи о развитии в ДФО центра на базе Восточной биржи

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить предложения о развитии на Дальнем Востоке финансового центра на базе Восточной биржи.
«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения по развитию на Дальнем Востоке финансового центра на базе акционерного общества “Восточная биржа имени В. В. Николаева”, рассмотрев в том числе вопросы об установлении регуляторных особенностей функционирования этого центра в целях обеспечения благоприятных условий для привлечения финансовых средств и размещения акций российских компаний», — говорится в перечне.
Срок — 15 июля 2026 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.