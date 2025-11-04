Путину представят идеи о развитии в ДФО центра на базе Восточной биржи

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения по развитию на Дальнем Востоке финансового центра на базе акционерного общества “Восточная биржа имени В. В. Николаева”, рассмотрев в том числе вопросы об установлении регуляторных особенностей функционирования этого центра в целях обеспечения благоприятных условий для привлечения финансовых средств и размещения акций российских компаний», — говорится в перечне.