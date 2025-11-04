Челябинские ученые смогли сделать пластик менее токсичным

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинской области модифицировали пластик и сделали его менее токсичным для человека и окружающей среды. Разработка отвечает задачам национального проекта «Новые материалы и химия», сообщили в вузе.
«В промышленных рецептурах сегодня используют в основном стеарат кальция, который тоже является экологически безопасным, но обеспечивает низкое термостабилизирующее действие. Трехосновный сульфат свинца способствует довольно высокой термоустойчивости, однако не нужно объяснять, насколько токсичный этот компонент. Мы предложили абсолютно безопасное для здоровья соединение — фосфат титана. Он эффективно стабилизирует структуру поливинилхлорида в составе комплексного стабилизатора, повышая температуру разложения пластика как минимум до 177 °C», — подчеркнула старший научный сотрудник НИЛ гетерогенных катализаторов этерификации дикарбоновых кислот для получения пластификаторов ПВХ ЮУрГУ Ирина Вихарева.
Помимо температуры разложения материала, ученым удалось повысить и температуру максимальной скорости разложения до 308 . Это способствует возможности повышения температур переработки и эксплуатации, а также увеличению срока службы материалов из ПВХ. Также впервые ученые исследовали четыре структурированные модификации фосфата-титана — аморфную, стержневидную, большие микросферы и мелкие микросферы.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.