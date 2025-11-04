В Уфе прошла конференция о женском предпринимательстве

Конференция «Женское предпринимательство» состоялась 24 октября в Уфе по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.
Мероприятие объединило около 80 женщин-предпринимательниц. В ходе пленарной части и экспертной сессии представители крупных бизнес-объединений региона и профессиональные бизнес-тренеры обсудили важную роль женских деловых сообществ и их вклад в стабильное развитие женского предпринимательства. Отдельное внимание было уделено налоговой реформе 2026 года, процессу формирования и продвижения личного бренда предпринимателя.
«За четыре часа участницы ознакомились с широким кругом возможностей, имеющихся сегодня в нашем регионе: начиная от программы государственной поддержки и заканчивая инструментами защиты и продвижения бизнеса, а также методами эмоционального менеджмента. Мы уверены, что полученные на конференции знания, полезная информация и вдохновение станут отличным стартом для дальнейшего развития ваших проектов», — подчеркнула генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан Элиана Саитова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.