В Уфе прошла конференция о женском предпринимательстве

«За четыре часа участницы ознакомились с широким кругом возможностей, имеющихся сегодня в нашем регионе: начиная от программы государственной поддержки и заканчивая инструментами защиты и продвижения бизнеса, а также методами эмоционального менеджмента. Мы уверены, что полученные на конференции знания, полезная информация и вдохновение станут отличным стартом для дальнейшего развития ваших проектов», — подчеркнула генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан Элиана Саитова.