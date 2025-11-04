Ричмонд
В Ростовской области пожарные за сутки потушили 13 возгораний

В донском регионе сотрудники МЧС за сутки потушили 13 пожаров и ликвидировали последствия шести ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 3 ноября пожарно-спасательные подразделения потушили 13 пожаров. Об этом сообщает пресс-службы Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Огнеборцы потушили 12 техногенных пожаров и одно загорание сухой растительности. Кроме того, сотрудники МЧС привлекались для ликвидации последствий шести дорожно-транспортных происшествий. В результате удалось спасти двух человек.

Всего в этой работе были задействованы 156 человек на 39 единицах техники.

