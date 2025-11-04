В Ростовской области пожарные за сутки потушили 13 возгораний

За сутки 3 ноября пожарно-спасательные подразделения потушили 13 пожаров. Об этом сообщает пресс-службы Главного управления МЧС России по Ростовской области.
Огнеборцы потушили 12 техногенных пожаров и одно загорание сухой растительности. Кроме того, сотрудники МЧС привлекались для ликвидации последствий шести дорожно-транспортных происшествий. В результате удалось спасти двух человек.
Всего в этой работе были задействованы 156 человек на 39 единицах техники.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
В Ростове спасатели потушили пожар, вспыхнувший после взрыва в высотке.