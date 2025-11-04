«В стиле работ Малевича». Необычно оформленная школа строится под Минском

В Минском районе возводится школа, которую будет отличать необычное оформление. Подробнее рассказали в телеграм-канале «Минскстроя».
Новую школу на 1020 учащихся строят на северо-западе Смолевичей. Учреждение образования будет отличать оригинальный фасад, который оформляют в стиле работ белорусского художника Казимира Малевича.
Строителями завершено закрытие контура и почти закончена отделка фасада в стиле супрематизма.
Рядом со школой обустроят большой спорткомплекс с площадками для волейбола, баскетбола, мини-футбола и беговыми дорожками со специальным покрытием. Пешеходные дорожки вымостят плиткой, часть зон — из плитки с внутренним газоном.
Открытие школы запланировано на 2026 год.
