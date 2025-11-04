Воронежский депутат выступил против сокращения школьных каникул

Инициатива о сокращении школьных каникул, выдвинутая детским омбудсменом Москвы, получила жесткий отпор от воронежского депутата Госдумы Бориса Чернышова. Парламентарий высказался против предложения, призвав «оставить в покое детей и учителей».
В своем заявлении от 3 ноября Чернышов провел яркую, сравнив автора идеи с образовательным Гринчем — персонажем, который «крадет не Рождество, а время наших детей».
— При всем уважении к омбудсмену, хочется задать простой вопрос: а что, собственно, не так с нынешней системой каникул? Может быть, стоит на время приостановить реформаторский зуд? Не все в этом мире требует немедленного улучшения и оптимизации. Иногда лучшее нововведение — это отсутствие нововведений, — заявил парламентарий.
Депутат подчеркнул фундаментальную важность летнего отдыха, отметив, что три месяца каникул — это не просто перерыв в учебе, а жизненно необходимое время для восстановления сил, отдыха и общения с семьей. По его словам, это тот период, когда дети «наконец могут побыть детьми».
Жесткая позиция Чернышова прозвучала на фоне регулярно появляющихся предложений по реформированию образовательной системы, среди которых было и введение 12-летнего обучения. Парламентарий завершил свое обращение категоричным требованием: «Оставьте, пожалуйста, в покое детей и учителей. Руки прочь от каникул!».