В Горячем Ключе благоустроили сквер станицы Суздальской

По словам временно исполняющего обязанности министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслава Шапошника, новый облик получило пространство площадью около 12 тыс. кв. м рядом с Домом культуры. Там уложили пешеходные дорожки, смонтировали системы освещения и полива, установили объекты малых архитектурных форм и арт-объекты. На детской и спортивной площадках обновили покрытие. Также специалисты возвели уличную сцену для проведения патриотических, просветительских и культурных мероприятий. Сейчас там ведется работа с документами по приемке объекта благоустройства.