В Горячем Ключе благоустроили сквер станицы Суздальской

Комфортное общественное пространство появилось в станице Суздальской муниципального округа Горячий Ключ в Краснодарском крае. Благоустройство провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.
По словам временно исполняющего обязанности министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслава Шапошника, новый облик получило пространство площадью около 12 тыс. кв. м рядом с Домом культуры. Там уложили пешеходные дорожки, смонтировали системы освещения и полива, установили объекты малых архитектурных форм и арт-объекты. На детской и спортивной площадках обновили покрытие. Также специалисты возвели уличную сцену для проведения патриотических, просветительских и культурных мероприятий. Сейчас там ведется работа с документами по приемке объекта благоустройства.
Шапошник выразил уверенность в том, что облагороженный сквер станет востребованным многофункциональным пространством, объединяющим жителей станицы разного возраста и интересов. Всего по нацпроекту в 2025 году в Краснодарском крае обновят более 100 общественных пространств — это парки, скверы, набережные.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.