Более трех тысяч активистов вышли на акцию в День народного единства

Более 3,5 тысячи активистов МГЕР и «Волонтерской роты» вышли на митинг в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Более 3,5 тысячи активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты» вышли в День народного единства на набережную столичного Северного речного вокзала с флагами 89 регионов России, передает корреспондент РИА Новости.

«Сегодня больше 3,5 тысячи активистов “Молодой Гвардии Единой России” и “Волонтерской роты” здесь, на площади около речного вокзала, прошли шествием. Здесь было большое количество ребят разных национальностей, в национальных костюмах. Мы пронесли все флаги 89 регионов нашей страны», — рассказал РИА Новости председатель МГЕР Антон Демидов.

В конце акции активисты спели гимн Российской Федерации.

«Россия всегда была сильной страной, потому что наш народ умеет сплачиваться, работать сообща. Это показали события последних пяти лет особенно ярко. Во время СВО, вся страна направляет гумпомощь бойцам и мирным гражданам, потому что каждый понимает, что любые трудности легче переживать, когда тебя поддерживают. А у нас в любой точке страны тебе протянут руку помощи, потому что у нас общая история, общие проблемы и радости», — сказал РИА Новости зампред МГЕР Александр Лебедев.

