Тело пятилетней девочки из Челябинска могло пролежать в диване около 10 дней

В Челябинске уборщица обнаружила в диване в съемной квартире тело пятилетней девочки. По данным СМИ, оно могло пролежать там не один день. Как рассказали в СК, жилье снимала 43-летняя женщина. Она недавно приехала в город из Башкирии, работала мастером маникюра. Соседи описали ее как «обычную маму с ребенком». Сейчас женщину разыскивают. RT сообщил, что она является главной подозреваемой.