В парке «Лосиный остров» в Мытищах высадили саженцы дуба и ели

Ежегодная акция по высадке деревьев прошла в лесопарке «Лосиный остров» в Мытищах Московской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Там появились новые дубы и ели, сообщили в подмосковном министерстве экологии и природопользования.
Деревья высадили на бывших землях сельскохозяйственного назначения. Такие мероприятия на территории парка проводят ежегодно. Для высадки были подготовлены дубы и ели, так как эти деревья хорошо адаптированы к местным условиям, устойчивы к болезням и, что важно для «Лосиного острова», менее подвержены повреждению животными по сравнению с другими породами, отметили в министерстве.
В сентябре в ходе проведения экологического фестиваля в дендрарии «Лосиного острова» высадили деревья плодовых пород, саженцы кустарников бузины и лоха узколистного. А в мае по инициативе подмосковного минэкологии в школе микрорайона Барыбино Домодедова появилась аллея памяти из 17 лип, двух кленов и четырех ив.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.