В парке «Лосиный остров» в Мытищах высадили саженцы дуба и ели

Деревья высадили на бывших землях сельскохозяйственного назначения. Такие мероприятия на территории парка проводят ежегодно. Для высадки были подготовлены дубы и ели, так как эти деревья хорошо адаптированы к местным условиям, устойчивы к болезням и, что важно для «Лосиного острова», менее подвержены повреждению животными по сравнению с другими породами, отметили в министерстве.