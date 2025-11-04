В Москве выставили на продажу самый дорогой медиатор

В сентябре портал «Страсти» сообщил, что расческу российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой выставили на продажу в сети за 50 тысяч рублей. Продавец не уточнил, как к нему попал этот предмет. Также в сети обнаружили объявление о продаже кепки рэпера Паши Техника, за которую хотят выручить 1,5 миллиона рублей.