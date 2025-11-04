Ричмонд
«Уровень толуола превышал смертельную дозу в 18 раз». Житель Минского района погиб, надышавшись паров краски при ремонте

Под Минском 46-летний белорус погиб, когда красил стены в своем гараже.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе мужчина погиб во время покраски своего гаража. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз по Минской области.

Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Минского района. В тот день 46-летний мужчина красил стены в смотровой яме в своем гараже. Внезапно сельчанину стало плохо, но выбраться на свежий воздух он не смог и потерял сознание.

В бессознательном состоянии мужчину обнаружил сосед. Он вызвал скорую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Судмедэксперт установил, что смерть белоруса наступила от острого отравления толуолом, входящим в состав краски. Отравление произошло при вдыхании ее паров.

— Уровень толуола в крови умершего превышал смертельную дозу в 18 раз, — рассказали в ГКСЭ.

