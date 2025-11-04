Из Москвы в трамвайное депо Уфы поступили трамваи Pesa Fokstrot

Всего Уфа получит 69 трамваев Pesa из Москвы. Эта масштабная поставка должна кардинально изменить ситуацию с общественным транспортом в городе, где средний возраст трамвайных вагонов до этого составлял 37 лет при средней степени износа 98%. Ожидается, что новые трамваи будут работать на самых востребованных маршрутах, что повысит привлекательность этого вида транспорта для пассажиров.