Из Москвы в трамвайное депо Уфы поступили трамваи Pesa Fokstrot

В уфимское трамвайное депо № 2 прибыли многосекционные трамваи Pesa Fokstrot, приобретенные у Москвы. Об этом сообщило информационное агентство «Башинформ».
Вопрос дальнейшего использования прибывшей техники пока остается открытым. Неясно, будут ли трамваи эксплуатироваться в северной системе путей города, или депо № 2 станет лишь местом их временного хранения из-за нехватки площадей в основном депо № 1.
Всего Уфа получит 69 трамваев Pesa из Москвы. Эта масштабная поставка должна кардинально изменить ситуацию с общественным транспортом в городе, где средний возраст трамвайных вагонов до этого составлял 37 лет при средней степени износа 98%. Ожидается, что новые трамваи будут работать на самых востребованных маршрутах, что повысит привлекательность этого вида транспорта для пассажиров.
