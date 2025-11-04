В Иркутске завершили ремонт улицы Баррикад

На улице Баррикад в Иркутске завершены работы по реконструкции участка от Маратовского кольца до улицы Фридриха Энгельса. Как сообщили в пресс-службе администрации города, дорога вновь открыта для движения транспорта после ограничений, действовавших с июня 2024 года.