В Иркутске завершили ремонт улицы Баррикад

На улице Баррикад в Иркутске завершены работы по реконструкции участка от Маратовского кольца до улицы Фридриха Энгельса. Как сообщили в пресс-службе администрации города, дорога вновь открыта для движения транспорта после ограничений, действовавших с июня 2024 года.
— Там проведены работы по реконструкции канализационных сетей и строительству теплового луча, — пояснили в администрации.
В настоящее время завершены работы по благоустройству: уложено новое асфальтобетонное покрытие, нанесена дорожная разметка и установлены необходимые дорожные знаки. Одновременно администрация города информирует автомобилистов о временном закрытии движения по объездной дороге вдоль реки Ушаковки, которое запланировано на сегодняшний вечер. Водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты.