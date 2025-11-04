Горнолыжный курорт Приангарья признан лучшим семейным комплексом

Победителем премии лучших представителей горнолыжной индустрии России Ski Business Awards 2025 в номинации «Лучший семейный горнолыжный комплекс» стал курорт «Гора Соболиная» города Байкальска в Иркутской области, сообщили в региональном агентстве по туризму. Премия проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Ski Business Awards 2025 выделяет достижения в области туризма, экономики и спорта, охватывая территорию России и государств СНГ. В этом году члены жюри рассмотрели проекты, основываясь на критериях новаторства, экологичности и уровня предоставляемых услуг, а награды были вручены тем, кто внес значительный вклад в продвижение активного образа жизни и досуга.
Горнолыжный курорт «Гора Соболиная» привез почетную награду в Иркутскую область. Команда ключевой точки притяжения зимнего туриста в Байкальске постоянно модернизирует инфраструктуру. В марте этого года на территории комплекса открылась канатная дорога длиною более километра с пропускной способностью около 2000 человек в час, которая строилась при поддержке правительства региона.
«Считаю, что победа “Горы Соболиной” — это заслуженное признание их вклада в развитие отрасли, оценка качественного сервиса и инновационных решений. Устойчивый подход к развитию туринфраструктуры позволяет им быть конкурентоспособными на рынке. Горнолыжный курорт “Гора Соболиная” — это некий бренд-образ Байкальска, который делает город узнаваемым», — отметила руководитель агентства по туризму Приангарья Евгения Найденова.
Курорт «Гора Соболиная» неоднократно становился победителем престижных премий в сфере туризма. Летом 2024 года комплекс вошел в топ-7 мест, популярных у путешественников в летний сезон, а также в топ-10 самых перспективных горнолыжных курортов страны.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.