Смоленский и самарский вузы создали сервис для пациентов с редкой болезнью

Муковисцидоз — редкое орфанное заболевание. У таких пациентов в легких скапливается вязкая масса, которая становится благоприятной средой для роста и размножения различных бактерий. Данные на платформе позволяют понять, какие микробы в настоящее время преобладают у пациентов, какова их чувствительность к антибактериальным препаратам и антибиотикорезистентность у пациентов в отдельном регионе и стране в целом. Врачи могут получить доступ к результатам микробиологических исследований отдельных людей, что позволяет лучше следить за состоянием их микробиоты, оценивать эффективность и корректировать антибактериальную терапию.