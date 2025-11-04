Смоленский и самарский вузы создали сервис для пациентов с редкой болезнью

Ученые Смоленского государственного медицинского университета и Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) разработали онлайн-платформу AMRcf для отслеживания индивидуального микробиологического анамнеза у пациентов с муковисцидозом. Работа велась по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве науки и высшего образования Самарской области.
«AMRcf создан для решения критически важной проблемы: пациентам с муковисцидозом пожизненно необходима антибиотикотерапия, но их микробиологический анамнез фрагментирован, то есть не содержит полных данных обо всех выявленных микробах. Для эффективного лечения таким пациентам необходимо проводить микробиологическое исследование раз в три месяца. С учетом относительно небольшого количества пациентов мы приняли решение создать платформу, в которую будет заноситься информация по каждому отдельному человеку», — подчеркнул директор научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий СамГМУ Артем Лямин.
Муковисцидоз — редкое орфанное заболевание. У таких пациентов в легких скапливается вязкая масса, которая становится благоприятной средой для роста и размножения различных бактерий. Данные на платформе позволяют понять, какие микробы в настоящее время преобладают у пациентов, какова их чувствительность к антибактериальным препаратам и антибиотикорезистентность у пациентов в отдельном регионе и стране в целом. Врачи могут получить доступ к результатам микробиологических исследований отдельных людей, что позволяет лучше следить за состоянием их микробиоты, оценивать эффективность и корректировать антибактериальную терапию.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.