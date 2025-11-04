В татарстанском селе Старое Суркино открылся фельдшерско-акушерский пункт

Модульный ФАП, возведенный с учетом всех современных стандартов, представляет собой функциональный медицинский комплекс. В учреждении созданы оптимальные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Там обустроен кабинет фельдшера, процедурная, помещения для вакцинации и хранения лекарственных препаратов, стерилизационная комната, зоны ожидания. В медучреждении пациентам будут оказывать первичную медицинскую помощь, они смогут проходить вакцинацию и диспансеризацию.