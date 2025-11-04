В татарстанском селе Старое Суркино открылся фельдшерско-акушерский пункт

Современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в селе Старое Суркино Альметьевского района Республики Татарстан по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Новое медучреждение будет обслуживать свыше 700 жителей населенного пункта, сообщили в районном исполкоме.
Модульный ФАП, возведенный с учетом всех современных стандартов, представляет собой функциональный медицинский комплекс. В учреждении созданы оптимальные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Там обустроен кабинет фельдшера, процедурная, помещения для вакцинации и хранения лекарственных препаратов, стерилизационная комната, зоны ожидания. В медучреждении пациентам будут оказывать первичную медицинскую помощь, они смогут проходить вакцинацию и диспансеризацию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.