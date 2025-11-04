В городе Кудымкаре Пермского края благоустроили две территории

Два общественных пространства в городе Кудымкаре в Пермском крае получили новый облик по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Так, работы завершили на территории пешеходной зоны — на «Мосту любви» — по улице 50 лет Октября. Подрядная организация обустроила мост, уложила новые пешеходные дорожки, установила арт-объект «Сердце» и современную систему видеонаблюдения.
Также к концу подходит благоустройство в сквере на пересечении улиц М. Горького и 8 Марта. Там уже обустроены прогулочные дорожки, установлены малые архитектурные формы, современное освещение и арт-объект «100 лет Коми». Проведено озеленение, а последним этапом станет установка удобных скамеек для отдыха жителей и гостей города.
В населенных пунктах Пермского края в этом году планируется благоустроить 154 объекта: 53 двора и 101 общественную территорию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.