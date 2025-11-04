В городе Кудымкаре Пермского края благоустроили две территории

Также к концу подходит благоустройство в сквере на пересечении улиц М. Горького и 8 Марта. Там уже обустроены прогулочные дорожки, установлены малые архитектурные формы, современное освещение и арт-объект «100 лет Коми». Проведено озеленение, а последним этапом станет установка удобных скамеек для отдыха жителей и гостей города.