Предпринимателям Чувашии расскажут об участии в госзакупках

Обучающий семинар «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ» состоится 12 ноября в центре «Мой бизнес» Чувашской Республики. Событие организуют по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре.
Мероприятие будет полезно предпринимателям, которые хотят научиться работать с государственными и муниципальными заказчиками, расширить рынок сбыта и повысить устойчивость бизнеса. Слушатели получат системное понимание контрактной системы, узнают, как искать и выигрывать закупки, корректно оформлять заявки и избегать типичных ошибок при участии в торгах.
На семинаре разберут ключевые принципы 44-ФЗ, механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, порядок регистрации и работы в единой информационной системе и многое другое. Эксперт представит алгоритмы участия в конкурентных процедурах — от извещения до заключения контракта, объяснит, как проверять заказчиков и как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.