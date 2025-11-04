Предпринимателям Чувашии расскажут об участии в госзакупках

На семинаре разберут ключевые принципы 44-ФЗ, механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, порядок регистрации и работы в единой информационной системе и многое другое. Эксперт представит алгоритмы участия в конкурентных процедурах — от извещения до заключения контракта, объяснит, как проверять заказчиков и как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке.