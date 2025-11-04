В Подмосковье провели фестиваль атомных профессий для учащихся

Участникам фестиваля рассказали о технологичных предприятиях региона и многообразии специальностей в атомной отрасли. Всего мероприятие посетили около 130 человек. Ребята также узнали больше о работе кадрового центра. Там жители могут ознакомиться с вакансиями и построить свой карьерный трек, поучаствовать в тренингах, курсах повышения квалификации и получить консультации специалистов.