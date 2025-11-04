В Подмосковье провели фестиваль атомных профессий для учащихся

Кадровый центр Московской области, а также входящие в состав «Росатома» предприятия «Луч» и «Гидропресс» подготовили программу для участников фестиваля атомных профессий. Для них организовали тренинги, интеллектуальные игры и розыгрыш призов в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в подмосковном министерстве информации и молодежной политики.
Участникам фестиваля рассказали о технологичных предприятиях региона и многообразии специальностей в атомной отрасли. Всего мероприятие посетили около 130 человек. Ребята также узнали больше о работе кадрового центра. Там жители могут ознакомиться с вакансиями и построить свой карьерный трек, поучаствовать в тренингах, курсах повышения квалификации и получить консультации специалистов.
«Атомная область серьезно шагнула вперед по своему кадровому насыщению. Они готовят кадры, начиная с детского возраста, практически с детского сада, и доводя до вузов. Так что это уже выращенные сотрудники», — рассказала заместитель министра социального развития Московской области Лариса Туманова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.