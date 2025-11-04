Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за внимание к служению Церкви

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России с Днем народного единства, выразив ему признательность за внимание к служению Церкви.

«Этот праздник напоминает нам о великой силе любви к Отечеству, о сплоченности и солидарности, благодаря которым наш народ в переломный момент истории страны смог отстоять ее свободу и суверенитет. Подвиг, совершенный нашими предками, и доныне остается высоким нравственным ориентиром, призывающим наших современников хранить верность непреходящим идеалам милосердия и мира, добра и справедливости, помогающим преодолевать любые трудности и испытания, вдохновляющим на созидание могущественной и процветающей Державы. Признателен Вам за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, к нуждам и чаяниям миллионов верующих людей», — говорится в поздравлении патриарха Путину с Днем народного единства, опубликованном сайтом Русской православной церкви.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона “О днях воинской славы (победных днях) России” от 29 декабря 2004 года.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше