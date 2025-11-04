Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за внимание к служению Церкви

«Этот праздник напоминает нам о великой силе любви к Отечеству, о сплоченности и солидарности, благодаря которым наш народ в переломный момент истории страны смог отстоять ее свободу и суверенитет. Подвиг, совершенный нашими предками, и доныне остается высоким нравственным ориентиром, призывающим наших современников хранить верность непреходящим идеалам милосердия и мира, добра и справедливости, помогающим преодолевать любые трудности и испытания, вдохновляющим на созидание могущественной и процветающей Державы. Признателен Вам за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, к нуждам и чаяниям миллионов верующих людей», — говорится в поздравлении патриарха Путину с Днем народного единства, опубликованном сайтом Русской православной церкви.