На заводе по производству дрожжей в Липецкой области запустят новую линию

Завершить строительство новой для завода линии и выйти на полную мощность в 22 тысячи тонн дрожжей в год планируется к концу 2027 года. После реализации проекта предприятие сможет производить 55 тысяч тонн сухих дрожжей, три тысячи тонн пищевых ингредиентов и 92 тысячи тонн жидких органических удобрений или кормов в год.