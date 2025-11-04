На заводе по производству дрожжей в Липецкой области запустят новую линию

Правительство Липецкой области и китайская компания, и завод по производству дрожжей, который работает в Данковском районе региона, подписали соглашение о расширении производства. На предприятии построят еще одну производственную линейку в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в управлении инвестиций и инноваций региона.
Завершить строительство новой для завода линии и выйти на полную мощность в 22 тысячи тонн дрожжей в год планируется к концу 2027 года. После реализации проекта предприятие сможет производить 55 тысяч тонн сухих дрожжей, три тысячи тонн пищевых ингредиентов и 92 тысячи тонн жидких органических удобрений или кормов в год.
«Это соглашение — еще один шаг в укреплении партнерства между Липецкой областью и китайскими инвесторами. Мы создаем комфортные условия для работы бизнеса и реализации перспективных проектов, которые дают региону новые рабочие места, технологии и экономический рост», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.