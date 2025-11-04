Путин поручил сохранить муралы, созданные во время фестиваля «Лица городов»

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил сохранить муралы, которые были созданы в Приморском крае во время фестиваля «Лица городов», следует из поручений по итогам Восточного экономического форума, опубликованных на сайте Кремля.
«Правительству Приморского края обеспечить: физическую сохранность объектов уличного искусства (муралов), созданных в рамках фестиваля “Лица городов”, — говорится в тексте поручений.
Кроме того, глава государства поручил перенести творческое пространство «Арт-гавань» на территорию набережной Цесаревича во Владивостоке и обеспечить его сезонное функционирование.
Ответственным назначен губернатор Приморского края Олег Кожемяко.